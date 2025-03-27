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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| رئيس الوزراء: استعدادات مكثفة لعيد الفطر وتوفير الخدمات للمواطنين.. أحمد موسى: غضب في شوارع غزة .. أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يريد حلا سياسيا لإنهاء الحرب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس الوزراء: استعدادات مكثفة لعيد الفطر وتوفير الخدمات للمواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم عقد اجتماع لمجلس المحافظين هذا الأسبوع، بهدف مناقشة الاستعدادات لعيد الفطر المبارك.

غضب في شوارع غزة .. أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يريد حلًّا سياسيًا لإنهاء الحرب
قال الإعلامي أحمد موسى إن قطاع غزة يشهد تصاعدًا في الغضب الشعبي ضد حركة حماس، حيث خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مناطق.

التخطيط: الصناعات التحويلية غير البترولية شهدت زيادة خلال الفترة الماضية
قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته أمر مهم للغاية.

مصر ترفض استغلال إسرائيل التطورات بسوريا للاستيلاء على مزيد من الأراضي
أدانت مصر التوغل الإسرائيلي وقصف بلدة كويا في سوريا، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “اكسترا نيوز”.

شعور المؤمن بالطمأنينة| المفتي يكشف علامات ليلة القدر
كشف الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، العلامات الدالة على ليلة القدر، وبعض الإشارات التي وردت في السُّنة النبوية.

رامز جلال ساخرا من طاهر محمد طاهر: سبب شهرته أنه رقص على سطلانة
وقع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى ضحية  برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، عبر قناة "ام بى سى مصر".

فاز بـ 200 ألف جنيه.. مواطن: مش مصدق وأنا مش تايه عن صوت محمد رمضان
منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.

نهى عابدين تكشف سبب عدم وجودها في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة
أكدت الفنانة نهى عابدين، أن سبب عدم وجودها في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة لأن الدور غير موجود في الجزء الثاني والشخصية غير موجودة، قائلة: "مش لازم النهاية تكون موت وطلاق والعمل اتعمل جزء أول منه وهو مش مأخوذ من رواية وانتهى دوري".

رجلي كانت بتترعش.. هشام عباس يتحدث عن أول أغنية له
تحدث الفنان هشام عباس، عن طفولته وذكرياته مع الموسيقى والأغاني، قائلا: "كنت بسمع مطربين مختلفين للغاية منذ الصغر، مثل أم كلثوم ومحمد فوزي".

الخارجية الفلسطينية: نوثق انتهاكات الاحتلال ونعمل لحشد دولي لكشف جرائمه
قالت فارسين أغابكيان، وزيرة الدولة للشئون الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، إننا نوثق انتهاكات الاحتلال ونعمل لحشد دولي لكشف جرائمه، مشيرة إلى أن الأطفال بدون مدارس وهناك انعدام في كافة الخدمات المقدمة.

أحمد موسى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رانيا المشاط مصر

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رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

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رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

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رد فعل مثير لحساب نادي بيراميدز بعد بيان اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي

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بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين

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