5 طرق فعالة للتخلص من الأرق الليلي

يُعد الأرق من أكثر المشاكل الصحية التي تُسبب العديد من المشاكل للجسم، ومن أبرز هذه المشاكل ضعف التركيز وضعف الأداء العام، مما يُؤدي إلى مشاكل عديدة في العمل ومن ثم حدوث مخاطر جمة لا تُصدق.

يُسبب الأرق وقلة النوم العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على أداء الجسم وتجعله غير قادر على أداء مهامه المختلفة، وعلى رأسها أداء عمله بتركيز وفعالية، إذا كنت ممن يُعانون من الأرق وقلة النوم، فإليك هذا المقال الذي سيُقدم لك حلاً لهذه المشكلة بين سطوره.

أعراض الأرق وقلة النوم

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على من يعاني من الأرق وقلة النوم، ومن أبرزها ما يلي:

صعوبة النوم ليلاً

• الاستيقاظ ليلاً

• الاستيقاظ مبكراً جداً

• عدم الشعور بالراحة بعد النوم ليلاً

• التعب خلال النهار والشعور بالنعاس

• القلق والاكتئاب والتوتر

صعوبة التركيز على المهام والانتباه والتذكر

• كثرة الأخطاء أو الحوادث

كيفية التغلب على الأرق؟

يمكنك التغلب على الأرق وقلة النوم باتباع الروتين التالي:

• تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل.

• تجنب الإفراط في استخدام المنبهات خلال النهار.

• تجنب القيلولة.

• عدّل درجة حرارة الغرفة.

• عدّل إضاءة الغرفة لمساعدتك على الاسترخاء والنوم.

• تناول بعض المشروبات التي تساعد على استرخاء الجسم.

• مارس بعض التمارين الرياضية.