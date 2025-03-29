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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي .. السعرات الحرارية لكحك وبسكويت العيد

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها: أعراض تكشف عن الإصابة بالاكتئاب الموسمي، ماذا يحدث للجسم عند تناول قشر الكيوي؟، ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس مرتين في الأسبوع؟، السعرات الحرارية لكحك وبسكويت العيد، ماذا يحدث للجسم عند تناول 5 حبات كحك؟، وغيرها.

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