غزة.. شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على منازل بخان يونس

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة عبسان الكبيرة، شرقي خان يونس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الاثنين، وفق مصادر محلية.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن غارة أخرى استهدفت منزلاً في مخيم خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وفي اليوم الرابع عشر من استئناف العدوان الإسرائيلي على القطاع، عثر الدفاع المدني على جثامين 15 من أفراده الذين كانوا مفقودين، بينهم 9 مسعفين من طواقم الهلال الأحمر، و5 من فرق الدفاع المدني، إضافة إلى موظف تابع لوكالة الأونروا، في حي تل السلطان بمدينة رفح.

وأكد الدفاع المدني أن الجيش الإسرائيلي استهدف طواقم الإسعاف بشكل مباشر، ثم قام بجرف جثامينهم ودفنها في رفح.

وفي سياق متصل، استشهد 64 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر أمس، ليواصل الاحتلال تصعيد هجماته وسط أوضاع إنسانية كارثية، مع استمرار الحصار وانقطاع الخدمات الأساسية في مختلف أنحاء غزة.