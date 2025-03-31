محافظ الشرقية يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

أدى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء دكتور إبراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية وشعبان ابو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان وعدد من نواب البرلمان والقيادات العسكرية والأمنية والمواطنين.

ألقى خطبة العيد الدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف والتي أوضح فيها أن من عظيم منن الله تعالى وعظيم آلائه سبحانه أن يشهدنا شهر رمضان المعظم الذي سعدنا فيه بالصيام والقيام والقرآن والإحسان، واستنارت فيه قلوبنا وعقولنا، وتجددت فينا معاني البذل والإكرام والرحمة، ثم أتم الله تعالى علينا نعمته وأكمل لنا منته بيوم عيد الفطر المبارك الذي يتجلى الله فيه على قلوبنا برحمته؛ فتشرق فينا شمس الفرحة، ويهل علينا هلال المسرة، وتضيء قلوبنا أنوار الألفة والمودة والمحبة، ويفتح الله جل جلاله لنا فيض عطاءاته وجميل فتوحاته بفضله وكرامة.

وأضاف وكيل وزارة الاوقاف أن الأعياد فرصه عظيمه إن العيد فرصة عظيمة لتقوية الروابط الاجتماعية عبر صلة الرحم وتقوية العلاقات والمحبة والود بين الناس بتبادل التهاني والتزاور ونشر الموده والرحمه والاخوه وتقويه الصلات وتفريج الكربات، قائلا علينا اغتنام هذه الايام المباركه رافعين أيدينا إلي السماء لندعو المولى عز وجل ان ينعم على مصر وشعبها بالامن والخير والسلام.

هنأ محافظ الشرقية المصلين بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وحرص علي التقاط الصور التذكارية مع المواطنين ، داعيا المولي عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام علي مصرنا الحبيبة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.