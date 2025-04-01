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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنا محظوظة.. سما إبراهيم تعلق على دورها في مسلسل "قلبي ومفتاحه"

سما إبراهيم
سما إبراهيم
محمد حليم قنديل

عبرت الفنانة سما إبراهيم عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل قلبي ومفتاحه، قائلة: "محظوظة بمشاركتي في العمل، وكنت أتمنى أن يكون لي أدوار أكثر مع محمود عزب ودياب".


وقالت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"أنا سعيدة جداً بالعمل، وكنت أشاهده بنفس طاقة وتشوق الجمهور".

ولفتت إلى أنها عندما شاهدت المسلسل أثناء عرضه أبهرها  كونه مسلسل حقيقي قائلة: "عندما يكون مدير العمل مهتم بالتفاصيل  الإنسانية في العمل يكون الإبهار أكثر، ولا أقصد هنا فقط تفاصيل الصناعة الفنية لكن  الانسانية منها  لان تفاصيل نسيج الدراما الانساني ولذلك ظهرت الشخوص، وهي تحمل نفس المشاعر الانسانية التي نعيشها كل يوم في إطار فكرة العمل والدراما ".


وأكملت : "كافة الشخصيات خرجت  بسيطة لكنها تحمل  جمال  غير عادي  فالبطل هنا ليس " هيرو " ولا خارق  أنما كان بطل  بإنسانيته وأخلاقه وهنا المفارقة".

واستكملت: “العمل كل الفنانين فيه أبطال لأن صدقهم وإنسانيتهم سر نجاح العمل مما جعله لمس القلوب”.

قلبي ومفتاحه سما إبراهيم كلمة أخيرة لميس الحديدي

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