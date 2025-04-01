رجل أعمال مصري| بعد إخفائها له.. تعرف على زوج نسرين طافش

شارك أحمد جوهر، رجل الأعمال المصري، صورة تجمعه بالفنانة نسرين طافش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

واعتبره البعض تأكيدا لزواجهما، بعدما ترددت شائعات عن هوية زوج الفنانة نسرين طافش.

وشارك أحمد جوهر، صورة رومانسية تجمعهما معا، وكتب: “حياتي”.

نسرين طافش تصرح بزواجها من رجل أعمال مصري

كانت الفنانة التونسية نسرين طافش فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من رجل أعمال مصري خارج الوسط الفني، وذلك خلال لقاء أجرته مع الإعلامية بوسي شلبي على هامش حفل Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت نسرين خلال اللقاء: “اتجوزت رجل أعمال مصري مش من الوسط الفني، ولسه جاية من شهر العسل على هنا على طول”.

تصريح نسرين أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات، متمنين لها حياة مليئة بالسعادة والاستقرار.

ورغم هذا الإعلان المفاجئ، لم تكشف نسرين عن المزيد من التفاصيل حول هوية زوجها أو وجهة شهر العسل، لكنها بدت سعيدة وواثقة أثناء حديثها.