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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم بانخفاض تدريجي.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت إن البلاد شهدت أمس ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة، حيث تخطت العظمى في القاهرة الكبرى حاجز الـ30 درجة مئوية خلال فترة النهار. 

وأضافت "غانم" خلال مداخلتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الأجواء الحارة التي سادت يوم أمس ستتغير اليوم، حيث ستبدأ الكتل الهوائية الشمالية بالتأثير على البلاد مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال اليوم ستتراوح بين 26 و27 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، مما يخلق أجواء ربيعية مائلة للحرارة في معظم مناطق شمال البلاد. 

واسترسلت: هناك توقعات أن تكون الأجواء في محافظات الوجه البحري والسواحل مشابهة، مع تحسن ملحوظ في الطقس.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة في الصعيد، حيث يتوقع أن تصل في بعض محافظات جنوب الصعيد إلى 39 و40 درجة مئوية. 

وأكملت: مع غياب أشعة الشمس مساءً، سيسود طقس بارد أو مائل للبرودة في معظم المناطق، مع انخفاض في درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى إلى 16 درجة مئوية.

الطقس عيد الفطر درجات الحرارة

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