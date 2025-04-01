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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رياح الخماسين تضرب البلاد.. انخفاض في الحرارة وأمطار مفاجئة اليوم

الطقس اليوم
الطقس اليوم
إسراء عبدالمطلب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 1 إبريل 2025، حيث تتأثر البلاد بنشاط ملحوظ لرياح الخماسين المصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، في حين يكون معتدلًا على السواحل الغربية، وحارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.  

تفاصيل حالة الطقس

- خلال النهار: يكون الطقس مائلًا للحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على السواحل الغربية، وحارًا في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.  

- خلال الليل: تميل الأجواء للبرودة خلال فترات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.  

- نشاط الرياح: تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية.  

- تساقط الأمطار: يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تكون رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب سيناء.  

توصيات هيئة الأرصاد:

- ينصح بارتداء الكمامات في المناطق التي تنشط فيها رياح الخماسين لتقليل تأثير الأتربة.  
- ضرورة إحكام غلق النوافذ جيدًا لمنع تسرب الأتربة داخل المنازل. 

حالة البحرين:

- البحر المتوسط: يتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 أمتار، والرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، مما يجعله في حالة معتدلة إلى مضطربة. 

- البحر الأحمر: يكون في حالة مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.  

درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة:

القاهرة 27 13

6 أكتوبر 27 14

بنها 26 15

دمنهور 25 14

المنصورة 26 15

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 26 16

طنطا 25 15

كفر الشيخ 24 14

دمياط 24 16

بورسعيد 23 16

الإسماعيلية 27 13

السويس 27 14

العريش 27 15

رفح 26 14

رأس سدر 28 16

نخل 31 9

كاترين 25 8

الطور 29 17

طابا 30 12

شرم الشيخ 31 20

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 22 15

مطروح 23 16

السلوم 22 15

سيوة 23 13

رأس غارب 29 17

الغردقة 30 18

سفاجا 30 17

الأقصر 39 20

أسوان 40 20

الوادي الجديد 35 15

أبوسمبل 40 19

ويُنصح بتوخي الحذر أثناء القيادة في الأماكن المتأثرة برياح الخماسين، والالتزام بالإرشادات الوقائية لضمان السلامة خلال هذا الطقس المتقلب.

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