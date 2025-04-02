منشور تركي آل الشيخ عن فيلم «الكلاب السبعة» يثير الجدل |تفاصيل

خلال الساعات الماضية، أثار منشور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اهتمام الجمهور، بعدما تبين في النهاية أنه مجرد مزحة تتعلق بفيلم "الكلاب السبعة".

وكان قد نشر تركي آل الشيخ صورة من الفيلم وعلق عليها قائلًا:

"نظرًا لظروف خارجة عن إرادتنا، وبعد إصابة المخرج واثنين من فريق التصوير، سيتم إلغاء العمل مع تعويض المنتج والممثلين وفريق التصوير." لكن سرعان ما اتضح أن الأمر مجرد مزحة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

فيلم The Seven Dogs ، أو الكلاب السبعة ، من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بالإضافة إلى تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي .

الفيلم قصة وتأليف المستشار تركي آل شيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح، وتم تصويره في الرياض، حيث كان أول الأعمال التي تصور داخل استديوهات .

فيلم الكلاب السبعة من إخراج المخرجين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3، وقد رصدت له ميزانية بلغت 40 مليون دولار .