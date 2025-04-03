استشاري تغذية: السكر غير صحي على عكس البلح

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن الشخص الذي يتبع نظام غذائي معين لفترة طويلة، ومن ثم يتناول سكريات بصورة مفاجأة ففي هذه الحالة سيكون معرضًا للإصابة بالسكر أكثر من الشخص الذي لا يتبع أي نظام غذائي، وهذا الأمر ينطبق على الشخص الذي لا يعتدل في تناول الطعام بعد انتهاء شهر رمضان.

وأضاف "فهمي"، خلال تصريحات تليفزيونية ، أن السكر شيء مُصنع وغير صحي على عكس البلح، مشيرًا إلى أن تناول الكحك المحشي بالتمر سيُساهم في غلق الشهية بصورة أكبر من تناول الكحك السادة، لأنه يحتوي على قيمة غذائية جيدة.

وأوضح أن البلح يُحفز إفراز هرمون معين يتم إعطائه للبعض عن طريق حقن التخسيس، ولكن هذا التحفيز يستمر لمدة نصف ساعة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن الكحك الذي لا يحتوي على قيمة غذائية وشراء الكحك الذي يحتوي على مكسرات أو عجوة.