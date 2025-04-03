يعد صوص البيج التيستى من الصوصات المفضلة لدى الكثير ، لذا نقدم لك فى هذا التقريررطريقة تحضير صوص البيج التيستى على طريقة الشيف سالي فؤاد.

صوص البيج تيستى

استخدامات صوص البيج التيستى..

يستخدم صوص البيج تيستي في ساندوتشات البيف برجر

يقدم صوص البيج تيستي بجانب الوجبات مثل المشويات

ويستخدم البيج تيستي في تجهيز الساندوتشات في المطاعم

طريقة عمل صوص البيج تيستى

طريقة عمل صوص البيج تيستي

المقادير:

1 كوب كبير مايونيز

ربع ملعقة صغيرة ملح أبيض

1 ملعقة صغيرة سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة من الخيار المخلل

1 معلقة كبيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة كبيرة من الكاتشب

1 فص من الثوم المفروم

1 ملعقة كبيرة من المستردة

1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

1 حبة بصل صغيرة

1 ملعقة كبيرة من الخل

1 ملعقة كبيرة من البابريكا

طريقة التحضير:

افرمي الثوم والبصل جيدًا

ثم قومي بفرم الخيار المخلل جيدًا حتى يصبح قوامه ناعم

بعد ذلك اخلطي كلاً من الثوم والبصل والخيار المخلل معًا وضيفي لهم باقي المكونات وحركي المكونات حتي يتكون لديك الصوص المثالي

اتركي الصوص في الثلاجة حتى يتجانس ثم يقدم كطبق جانبي بجانب الوجبات