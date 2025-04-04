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أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الشعب المصري لن يفرط في حقوقه.. قطر: نشيد بالدور المحوري للأشقاء بمصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| مصطفى بكري: الشعب المصري لن يفرط في حقوقه.. قطر: نشيد بالدور المحوري للأشقاء بمصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصطفى بكري: الشعب المصري لن يفرط في حقوقه.. واللي هيقرب من حدودنا هنكسر رجليه
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجميع أصبح يدرك أن كل قرار اتخذته القيادة السياسية المصرية، منذ عام 2013 حتى الأن، كان حماية الأمن القومي المصري، معلقا “اللي هيقرب من حدودنا هنكسر رجليه”.

قطر: نشيد بالدور المحوري للأشقاء بمصر في الوساطة بين إسرائيل وحماس
أشادت دولة قطر بالدور الذي تقوم به مصر بشأن الوساطة بين حركة حماس ودولة الاحتلال.

مدير مستشفى المعمداني في غزة: الوضع الصحي كارثي وخرج عن السيطرة مع المجازر المتتالية
قال مدير مستشفى المعمداني في غزة، إن الوضع الصحي كارثي وخرج عن السيطرة مع المجازر المتتالية، وذلك وفقا لما أفادت به قناة إكسترا نيوز في خبر عاجل.

المتحدثة باسم الأمم المتحدة: غزة أصبحت أخطر مكان للعمل الإنساني
أكدت أولجا شيريفكو، المتحدثة باسم الأمم المتحدة في غزة، أن القطاع شهد استهداف واسع للمنشآت في عدة مواقع، مما أسفر عن خسائر فادحة، خاصة في صفوف العاملين الإنسانيين، موضحة أن عام 2024 كان مميتًا بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل ما لا يقل عن 408 أشخاص، من بينهم 219 من طواقم الأمم المتحدة، مع استمرار ارتفاع هذه الأرقام يومًا بعد يوم.

كان صعب.. دينا فؤاد: الجمهور أشاد بدوري في مسلسل حكيم باشا
أكدت الفنانة دينا فؤاد، أن دور غزل في مسلسل “حكيم باشا”، كان صعب جدا، مشيرا إلى أن الجمهور أشاد بالعمل، وبالدور الذي قمت به.

أحمد عزمي يكشف تفاصيل الشخصية التي قدمها بمسلسل ظلم المصطبة
أكد الفنان أحمد عزمي، أن مراحل الشخصية في مسلسل “ظلم المصطبة”، بها دراما، مشيرا إلى أن الشيخ علاء الشخصية رافضة جدا لعمل البشعة لأنها مخالفة للقانون.

الخارجية الأمريكية: سنواصل العمليات العسكرية حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن
قال سامويل وربيرج متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنّ الولايات المتحدة ستواصل عملياتها العسكرية حتى يتوقف الحوثيون عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر، مؤكدًا  أن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو تقليص قدرات الحوثيين على شن الهجمات ضد المصالح الأمريكية في المنطقة.

التجارة العالمية: رسوم ترامب قد تقلص تجارة البضائع عالميا بنسبة 1%
قالت منظمة التجارة العالمية إن الرسوم التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد تقلص تجارة البضائع حول العالم بنسبة 1% هذا العام.

فرنسا: الرسوم الجمركية الأمريكية مجحفة وليس لها مبرر وستؤثر في صناعاتنا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرسوم التي أعلن عنها ترامب مقلقة للغاية وتؤثر في مختلف قطاعات اقتصادنا.

بسبب رسوم ترامب| بورصة باريس تغلق على أكبر انخفاض منذ عامين بنسبة 3.31%
بدأت الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأثير على الدول الأوروبية.

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