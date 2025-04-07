الرقابة المالية: 11.6 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال يناير 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يناير 2025، نمو أقساط التأمين المحصلة من العملاء في مصر بنسبة 39.2%، على أساس سنوي.

وأوضحت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2025، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 11.673 مليار جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024.



الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 7.1 مليار جنيه خلال شهر يناير 2025، مقارنة 4.3 مليار جنيه بنمو 63.8% خلال نفس الشهر من العام 2023.



الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 4.5 مليار جنيه في يناير 2025، مقارنة بـ 4 مليارات جنيه في يناير 2024، بنمو 12.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.



أقساط التأمين التجاري

أظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 35.3%؛ لتسجل 9.7 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقابل 7.2 مليار جنيه خلال شهر يناير 2024.



أقساط التأمين التكافلي

ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 63.4%، لتسجل 1.9 مليار جنيه خلال يناير 2025، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

ما هي تأمينات الممتلكات والمسئوليات؟

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها “التأمين على الممتلكات ضد الأخطار” مثل الحريق، أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، وغيرها من الأصول.

ماذا يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال؟

يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال (تأمينات الحياة) أو (التأمين في حالة الوفاة) أو (التأمين ضد الحوادث الجسدية)، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.