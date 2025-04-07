مفيدة شيحة ترفض انضمام زيزو لـ الأهلي وتطالبه بهذا الأمر العاجل

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على ما يتردد بشأن انتقال اللاعب الدولي محمد سيد زيزو للنادي الأهلي وعدم تجديد تعاقده مع نادي الزمالك.

هل زيزو هيجدد للزمالك ولا وقع مع الأهلي

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاثنين: "هناك سؤال مطروح بقوة هل زيزو هيجدد للزمالك ولا وقع مع الأهلي"، متابعة: أنا لا أريد انتقال زيزو للنادي الأهلي لكونه رمز زملكاوي.

وأضافت مفيدة شيحة، "هل انت على استعداد لخسارة الاف القلوب واطالبه بالتفكير في هذا الأمر بقوة وعدم الاستعجال في الانتقال للنادي الأهلي.