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السعودية تحذر: الأحد آخر موعد لدخول المعتمرين لمكة.. وغرامات تصل لـ100 ألف ريال للمخالفين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

السعودية تحذر: الأحد آخر موعد لدخول المعتمرين لمكة.. وغرامات تصل لـ100 ألف ريال للمخالفين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب موسم الحج، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية سلسلة من الترتيبات والتنظيمات المهمة المتعلقة بمغادرة المعتمرين، ووجهت إنذارًا شديد اللهجة للمعتمرين والشركات المعنية بتقديم الخدمات، بهدف ضبط النظام وضمان سلاسة الاستعدادات للموسم الأكبر.

الموعد النهائي لدخول المعتمرين

حددت وزارة الحج والعمرة يوم الأحد المقبل، 13 أبريل 2025، كآخر موعد لدخول المعتمرين إلى الأراضي السعودية، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم تدفق الزوار وتسهيل الاستعدادات لاستقبال الحجاج. كما شددت الوزارة على أن يوم 29 أبريل 2025 هو الموعد النهائي لمغادرة جميع المعتمرين.

وحذرت الوزارة من أن البقاء داخل المملكة بعد هذا التاريخ سيُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، ما يعرّض المخالفين للعقوبات النظامية.

غرامات مالية للشركات المخالفة

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة، محذّرة من التهاون في متابعة التزامات الزوار.

وأوضحت الوزارة أن أي شركة أو مؤسسة تتأخر في إبلاغ الجهات المعنية عن وجود حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة، ستواجه غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، مع إمكانية مضاعفة الغرامة حسب عدد المخالفين التابعين لتلك الجهة.

دعوة للالتزام الجماعي

يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة على تنظيم موسم الحج بأعلى مستويات الانضباط والأمن، بما يضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن، ويمنع حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على سير الموسم.

ودعت السلطات جميع المعنيين، من معتمرين وشركات خدمات، إلى الالتزام التام بالمواعيد المحددة والتعليمات الرسمية، مؤكدة أن النظام سيُطبق بصرامة على الجميع دون استثناء.

 

في ظل التوافد الكبير الذي تشهده المملكة في موسم العمرة استعدادًا للحج، تؤكد الحكومة السعودية مجددًا أن الالتزام بالتعليمات ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان سلامة الإجراءات ونجاح موسم الحج. وعليه، فإن احترام المواعيد والانضباط في المغادرة يشكّلان مفتاحًا أساسيًا لتفادي العقوبات وضمان تجربة روحية سلسة وآمنة للجميع.

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