وائل لطفي: خطاب جماعة الإخوان يحرم الفن ويعمل على زعزعة ثقة المواطنين في الدولة

أكد الكاتب الصحفي وائل لطفي، أن خطاب جماعة الإخوان يحرم الفن، ويعمل على زعزعة ثقة المواطنين في الدولة، والسعي نحو هدم القوى الناعمة لمصر، وإعتزال الفنانات.

وقال وائل لطفي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الفن المصري هو من جعل انتشار اللهجة المصرية العامية في بعض دول الوطن العربي، لذا عملت جماعة الإخوان في اندثار الفن المصري، والقضاء عليه.

حرب ضد الدولة

وتابع الكاتب الصحفي وائل لطفي، أن المؤلف الكبير الراحل وحيد حامد أكد ان ما يقوم به الإخوان بمثابة حرب ضد الدولة المصرية والسعي نحو القضاء على قوى مصر الناعمة.