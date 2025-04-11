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فشل المحادثات بين إسرائيل وتركيا بشأن التصعيد في سوريا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فشل المحادثات بين إسرائيل وتركيا بشأن التصعيد في سوريا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

ذكرت قناة "كان 11" العبرية أن جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل وتركيا بشأن التوصل إلى اتفاق لخفض التصعيد بين الجانبين في سوريا ستُعقد بعد عيد الفصح.

وأوضحت القناة العبرية أن الجانبين قررا خلال المحادثات التي استضافتها أذربيجان استئناف المحادثات بعد عيد الفصح للوصول إلى نتائج ملموسة من أجل منع التصعيد في سوريا.

وتأتي المحادثات في إطار محاولة أنقرة وتل أبيب إنشاء آلية لمنع وقوع حوادث بين الجيشين في سوريا.

ويتكون الوفد الإسرائيلي من رئيس مجلس الأمن القومي، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء رومان جوفمان، ورئيس مديرية العمليات في جيش الدفاع الإسرائيلي، اللواء عوديد بسيوك، والمدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (متقاعد) أمير برعام.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الجانب التركي منع طائرة الوفد الإسرائيلي إلى أذربيجان من دخول الأجواء التركية، حيث اضطرت الطائرة لتغيير مسارها عبر البحر الأسود.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع على المحادثات أن الجانب التركي غير راغب في السماح للطائرات العسكرية الإسرائيلية بالمرور عبر أجوائه.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قد كشف، يوم الأربعاء، أن تركيا تُجري "محادثات فنية" مع إسرائيل، لخفض التوتر وتفادي الصدام في سوريا عند الحاجة، نافياً أن يكون الهدف من تلك المحادثات تطبيع العلاقات.

سوريا إسرائيل تركيا غزة اتفاق غزة

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