لن يكون هناك منطقة عربية.. نشأت الديهي يحذر من مخططات استهداف مصر

حذر الإعلامي نشأت الديهي، من مخطط يستهدف الجيش المصري والقضاء عليه، باعتباره الجيش الوحيد المتبقي في المنطقة بعد انهيار الجيش العراقي والجيش السوري.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، "مفيش جيش عراقي ولا جيش سوري فاضل الجيش المصري لما تموت سوريا والعراق ولبنان وليبيا 8 دول عربية ضاعت خدوا بالكم من سايكس بيكو الجديدة لتقسيم الدول العربية".



وأضاف "هذه الدول ضاعت والخرائط اتغيرت، النهاردة العين على الجيش المصري ولو وقع خلاص خلصت مصر وخلصت المنطقة وكل الدول ولن يكون هناك دولة تحت اسم دولة".



وتابع: "لو لقدر الله ضاعت مصر لن يكون هناك منطقة عربية، هي مصر ومصر يعني الجيش المصري الموقف صعب وشديد الصعوبة وعندنا تحديات وجودية أكون أو لا أكون ودائما الرئيس ما يقول بقاء الدولة".