انهيار جزئي لمنزل في الدقي ولجنة هندسية تفحص الأضرار

شكلت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية لفحص منزل تعرض لانهيار جزئي بمنطقة بين السرايات بالدقى.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص المنزل وإعداد تقرير مفصل عن حالته والأضرار التي لحقت به.

وتبين من التحقيقات أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو وفيات كانت البداية بتلقى قسم شرطة الدقى إخطارا من شرطة النجدة بتلقيهم بلاغاً بسقوط أحد المنازل بدائرة القسم

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ مدعومة بسيارات الاسعاف، وتبين سقوط جزئي بالمنزل وبعمل التحريات تبين أن المنزل آيل للسقوط وحدث له تصدعات ادت إلى يقوط جزئي بالمنزل.

وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق التى أمرت بعرض المنزل على لجنة هندسية وفنية واعداد تقرير بحالته.