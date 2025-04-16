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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الإكزيما مرض جلدي مزمن.. تعرف على الأسباب والأعراض والعلاج

الإكزيما
الإكزيما
آية التيجي

تُعد الإكزيما واحدة من أكثر الأمراض الجلدية المزمنة شيوعًا، وتصيب ملايين الأشخاص حول العالم من مختلف الفئات العمرية، وتسبب لهم معاناة يومية من الحكة والجفاف والتهاب الجلد.

ما هي الإكزيما؟

 


وتعتبر الإكزيما أو "التهاب الجلد التأتبي" هي حالة التهابية مزمنة تصيب الجلد، وتؤدي إلى تهيّجه، احمراره، جفافه، وظهور بقع متقشرة أو ملتهبة، 

وقد تتفاقم أعراض الإكزيما في بعض الحالات، وقد  تسبب في تشققات ونزيفًا، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

الإكزيما

أسباب الإكزيما


رغم عدم وجود سبب واحد واضح، فإن الإكزيما غالبًا ما ترتبط بعدة عوامل منها:

ـ الاستعداد الوراثي.

ـ خلل في جهاز المناعة.

ـ التعرض لمهيجات مثل الصابون القوي أو الغبار أو بعض أنواع الأطعمة.

ـ التوتر النفسي والعوامل البيئية مثل الطقس الجاف أو البارد.

الإكزيما


أعراض الإكزيما


وتتنوع أعراض الإكزيما حسب الحالة من شخص لأخر، وتشمل:

ـ حكة شديدة خاصةً ليلًا.

ـ جفاف الجلد وتقشره.

ـ بقع حمراء أو بنية على اليدين أو الوجه أو خلف الركبتين والكوعين.

ـ تشقق الجلد وظهور فقاعات أو بثور صغيرة.

ـ سماكة الجلد مع استمرار الحكة.

الإكزيما


 

هل الإكزيما معدية؟


الإكزيما ليست مرضًا معديًا، ولا تنتقل من شخص لآخر، ولكنها قد تظهر بين أفراد العائلة الواحدة بسبب العوامل الوراثية.

الإكزيما

خيارات العلاج المتاحة للإكزيما


لا يوجد علاج نهائي للإكزيما، لكن يمكن السيطرة على الأعراض وتقليل نوبات التهيّج من خلال:

ـ استخدام الكريمات المرطبة باستمرار.

ـ تجنب المهيجات والعطور القوية.

ـ العلاج بالكورتيزون الموضعي تحت إشراف الطبيب.

ـ مضادات الهيستامين لتقليل الحكة.

ـ في بعض الحالات، قد يُنصح بالعلاج الضوئي أو الأدوية المثبطة للمناعة.

الإكزيما


نصائح للوقاية والتعامل مع الإكزيما

وهناك بعض النصاىح يمكن بها الوقاية من الإكزيما وتجنب الإصابة بها، ومن أبرزها ما يلي :

ـ ارتداء ملابس قطنية ناعمة وتجنّب الأقمشة الخشنة.

ـ استخدام منتجات عناية بالبشرة خالية من العطور.

ـ تقليل الاستحمام بالماء الساخن.

ـ الحفاظ على ترطيب البشرة يوميًا، خصوصًا بعد الاستحمام.


ويؤكد الأطباء أن المتابعة الطبية ضرورية لتشخيص نوع الإكزيما وتحديد العلاج المناسب لكل حالة، مشيرين إلى أهمية الجانب النفسي في التحكم بالأعراض.

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