ننشر كواليس جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك حول أزمة المستحقات

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض، وأبلغهم بأن النادي سوف يلتزم بكل الأمور المالية في الموسم المقبل، وسوف يتم التغلب على كافة المعوقات التي عاني منها النادي على مدار عام ونصف.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار: "حسين لبيب وعد لاعبي الزمالك بتلافي الأزمات مستقبلا، وأن ملف المستحقات المالية سوف يكون ضمن أولويات النادي في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "حسين لبيب، أكد للاعبي الزمالك أنه يعلم أن الفترة الماضية كانت صعبة، لكنه وعد الجميع بالالتزام التام في دفع المستحقات، وعدم تكرار ما كان يحدث مسبقًا، والموسم المقبل سيكون الأمر مختلفًا تمامًا".