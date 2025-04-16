رشوة مقنعة من جوجل لشركات المحمول .. وتحرك عاجل من اليابان ضدها

تتجه دولة اليابان ، لتضييق الخناق على شركة جوجل الأمريكية وذلك بسبب ممارساتها الاحتكارية، وهو الأمر الذي دعا لجنة التجارة العادلة في اليابان ، إلى إصدار أمر بوقف الممارسات الاحتكارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تتهم اللجنة شركة "جوجل"، بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال فرض تثبيت تطبيقاتها مسبقًا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه اليابان بحق إحدى الشركات التكنولوجية الأمريكية العملاقة المعروفة اختصارًا بـ"جافام" (GAFAM) – وهي جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون، ومايكروسوفت.



وقالت كبيرة المحققين في اللجنة والمسؤولة عن الرقابة على المنصات الرقمية سايكو ناكاجيما: "من خلال تقييد شركات تصنيع الهواتف وشركات الاتصالات، جعلت جوجل من الصعب استخدام تطبيقات محركات البحث المنافسة على أجهزة أندرويد".

وأضافت: "تصرف جوجل في هذه الحالة شكّل خطرًا على المنافسة العادلة في السوق، وبالتالي تم اعتباره انتهاكًا صريحًا لقانون مكافحة الاحتكار".

وذكرت اللجنة، أن جوجل بدأت منذ يوليو 2020، بإجبار مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" على تثبيت تطبيقي "جوجل بلاي" و"جوجل كروم" مسبقًا، ووضعهما في مكان بارز على الشاشة الرئيسية يسهل الوصول إليه، وهو ما حدّ من قدرة التطبيقات المنافسة على الظهور للمستخدمين.



وقامت جوجل بتقديم ما يمكن وصفه بالرشوة المقنعة، حيث كشفت اللجنة أن جوجل تقدم جزءًا من عوائد الإعلانات للشركات المصنّعة وفق شرط التزامها بوضع تطبيقاتها على أجهزتها وعدم تثبيت أي تطبيقات لمحركات بحث منافسة.