قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: دمج المشورة الأسرية بوحدات الرعاية والزواج شرط لنيل شهادة الفحص
السعودية: نثمن الإجراءات التي اتخذتها الأردن لإحباط مخططات المساس بأمنها
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16 أبريل محليًا وعالميا
رشوة مقنعة من جوجل لشركات المحمول .. وتحرك عاجل من اليابان ضدها
السكر والأرز بكام النهاردة؟ تعرف على أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم
كفّارة الحلف بالله كذبًا .. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
مصر ترحب بإعلان المفوضية الأوروبية عن البرنامج المالى متعدد السنوات للتعافي الفلسطيني
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16-4-2025
هل البخور يطرد الجن والشياطين أم يستحضرهم؟.. انتبه لـ20 حقيقة
مدبولي يزور الإسماعيلية ويشهد احتفالية هيئة قناة السويس بيوم التفوق.. اليوم
انحسار مياه البحر في الغردقة يكشف كنوزًا طبيعية.. وتحذيرات بيئية مشددة
محاكمة ربان ومالك سفينة "VSG GLORY" بعد غرقها وتلويثها للشعاب المرجانية بالقصير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رشوة مقنعة من جوجل لشركات المحمول .. وتحرك عاجل من اليابان ضدها

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

تتجه دولة اليابان ، لتضييق الخناق على شركة جوجل الأمريكية وذلك بسبب ممارساتها الاحتكارية، وهو الأمر الذي دعا لجنة التجارة العادلة في اليابان ، إلى إصدار أمر  بوقف الممارسات الاحتكارية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

تتهم اللجنة شركة "جوجل"، بانتهاك قانون مكافحة الاحتكار من خلال فرض تثبيت تطبيقاتها مسبقًا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد".

ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تتخذه اليابان بحق إحدى الشركات التكنولوجية الأمريكية العملاقة المعروفة اختصارًا بـ"جافام" (GAFAM) – وهي جوجل، آبل، فيسبوك، أمازون، ومايكروسوفت.


وقالت كبيرة المحققين في اللجنة والمسؤولة عن الرقابة على المنصات الرقمية سايكو ناكاجيما: "من خلال تقييد شركات تصنيع الهواتف وشركات الاتصالات، جعلت جوجل من الصعب استخدام تطبيقات محركات البحث المنافسة على أجهزة أندرويد".

وأضافت: "تصرف جوجل في هذه الحالة شكّل خطرًا على المنافسة العادلة في السوق، وبالتالي تم اعتباره انتهاكًا صريحًا لقانون مكافحة الاحتكار".

وذكرت اللجنة، أن جوجل بدأت منذ يوليو 2020، بإجبار مصنعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" على تثبيت تطبيقي "جوجل بلاي" و"جوجل كروم" مسبقًا، ووضعهما في مكان بارز على الشاشة الرئيسية يسهل الوصول إليه، وهو ما حدّ من قدرة التطبيقات المنافسة على الظهور للمستخدمين.


وقامت جوجل بتقديم ما يمكن وصفه بالرشوة المقنعة، حيث كشفت اللجنة أن جوجل تقدم جزءًا من عوائد الإعلانات للشركات المصنّعة وفق شرط التزامها بوضع تطبيقاتها على أجهزتها وعدم تثبيت أي تطبيقات لمحركات بحث منافسة.

رشوة مقنعة جوجل عوائد الإعلانات اليابان جوجل الأمريكية الممارسات الاحتكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

إمام عاشور في ورطة جديدة بسبب "بوست" على فيسبوك.. القصة الكاملة

الغندور

رفض شكوى الزمالك بهبوط الأهلي إلى دوري الدرجة الرابعة.. تفاصيل

اسعاف

صغيرة على الحب.. منعوها من مكالمة حبيبها فقفزت من أعلى العقار بأوسيم

حالة الطقس

تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة الساعات المقبلة | وهذا موعد الذروة

وفاة 3 أطفال أشقاء

وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط| القصة الكاملة

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2025.. بالخطوات

بالخطوات.. استعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2025

زيزو

محامي زيزو يكشف الفيديو الذي قد يغير مصير اللاعب مع الزمالك | تفاصيل

بعثة الاهلي

الخطيب ينهي أزمة الأهلي في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

اشرف القاضى

أشرف القاضي: المدفوعات الرقمية تستهدف تحسين الأداء العام

علم كوريا الجنوبية

ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية في مارس

أسعار الحديد والصلب

أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

بالصور

إيرادات السينما: سيكو سيكو يدخل نادي الـ 100 مليون

افلام عيد الفطر
افلام عيد الفطر
افلام عيد الفطر

رانيا يوسف توجّه رسالة لأسرة مسلسل «نص الشعب اسمه محمد».. وهذا رد الجمهور |صور

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

كيف تحافظ على وزنك المثالي؟.. خبير تغذية يوضح روشتة متكاملة لنمط حياة صحي

نصائح للحفاظ على الوزن المثالي
نصائح للحفاظ على الوزن المثالي
نصائح للحفاظ على الوزن المثالي

الكوسة.. كنز غذائي على مائدتك وفوائد تناولها بانتظام

فوائد تناول الكوسة
فوائد تناول الكوسة
فوائد تناول الكوسة

فيديو

اللاعب مصطفى محمد

أحلم بالمونديال وبتعلم كل يوم من العميد.. مصطفى محمد يتحدّث عن حلمه منذ الطفولة|فيديوجراف

بسكال مشعلانى

بخاف من النقاب .. موقف باسكال مشعلاني من الحجاب والاعتزال يُثير التساؤلات|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد