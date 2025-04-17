إعلامي يكشف: الزمالك يفكر في عودة جوزيه جوميز

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، على أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، يبحث حاليا فكرة التعاقد مع جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي من جديد.

كان جوميز مدربا لفريق الزمالك، قبل أن يقرر الرحيل عن النادي لقيادة الفتح السعودي، في ديسمبر الماضي.

ويلعب الفتح الذي يقوده جوميز، مباراة مرتقبة ضد الاتحاد، خلال لقاءات الجولة 28، من عمر بطولة الدوري السعودي.



وقال كريم حسن شحاتة خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة "الحياة": "هقولكم مفاجأة.. مجلس إدارة الزمالك بدأ يفكر خلال الساعات اللي فاتت إنه يرجع جوميز مدرب الفتح السعودي الحالي، واللي أنا قولت عليه فترة إن الأهلي بيفكر يجيبه".

وتابع: “الزمالك بدأ يفكر يرجعه تاني، عن طريق إنهم يتصلوا بيه ويعملوا معاه مفاوضات من أجل عودته مرة أخرى”.