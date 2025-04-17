قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتعلق بالنفط الإيراني.. عقوبات أمريكية جديدة ضد الصين
وسط انقسامات داخلية.. ترامب يحبط خطة نتنياهو لضرب نووي إيران
هذا الأمر يجعل دعاءك مستجابا وتفتح له أبواب السماء.. اغتنمه
الصحفيين تفتح ملفات المطورين المتقدمين لإنشاء المدينة السكنية اليوم
ارتفاع الأسعار عالميا يدفع بالذهب محليا وعربيا للصعود
الجنائية الدولية تطالب المجر بتوضيحات بعد رفض اعتقال نتنياهو
نقيب الأطباء: طبيب الامتياز مرتبه 2800 جنيه ولا يعمل فى مكان آخر
نجل فضل شاكر: أحمل رسالة من والدي وخبر براءته صحيح
فيديو مبهر للصفقة.. إعلامي يكشف عن موعد إعلان الأهلي ضم زيزو
ربنا على الظالم.. تفاصيل واقعة إهانة سائق لسيدة من ذوي الهمم
هذه السورة تخفف سكرات الموت.. داوم عليها يرزقك الله حسن الخاتمة
التصريح بدفن جثمان ضحية حادث ميكروباص الدويقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف: الزمالك يفكر في عودة جوزيه جوميز

حسين لبيب
حسين لبيب
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، على أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، يبحث حاليا فكرة التعاقد مع جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي من جديد.

كان جوميز مدربا لفريق الزمالك، قبل أن يقرر الرحيل عن النادي لقيادة الفتح السعودي، في ديسمبر الماضي. 

ويلعب الفتح الذي يقوده جوميز، مباراة مرتقبة ضد الاتحاد، خلال لقاءات الجولة 28، من عمر بطولة الدوري السعودي.


 وقال كريم حسن شحاتة خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة "الحياة": "هقولكم مفاجأة.. مجلس إدارة الزمالك بدأ يفكر خلال الساعات اللي فاتت إنه يرجع جوميز مدرب الفتح السعودي الحالي، واللي أنا قولت عليه فترة إن الأهلي بيفكر يجيبه".

وتابع: “الزمالك بدأ يفكر يرجعه تاني، عن طريق إنهم يتصلوا بيه ويعملوا معاه مفاوضات من أجل عودته مرة أخرى”.

الزمالك كريم حسن شحاتة جوزيه جوميز الفتح السعودي الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة بشأن الإجازات المقبلة

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا ؟

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. ماذا سيحدث غدا؟

سيارة المطربة

اللودر كسّر عربيتها .. مطربة شهيرة تتعرّض لحادث سير بالتجمع الخامس |شاهد

حالة الطقس

تغيرات مفاجأة في درجات الحرارة تبدأ غدا .. بيان مهم من هيئة الأرصاد

زيزو

حقيقة الصور المتداولة لـ زيزو في النادي الأهلي

شريهان

تفاصيل الحالة الصحية لـ شيريهان وحقيقة مرضها

رمضان صبحي

تطور مفاجئ .. بيان عاجل من منظمة مكافحة المنشطات بشأن قضية رمضان صبحي

الذهب

اعرف بكام.. ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يزيد 100 جنيه

ترشيحاتنا

ناصر قلاوون

ناصر قلاوون: 20 % من صادرات الصين موجهة إلى الولايات المتحدة

إحالة السائق المتعدي على سيدة من ذوي الهمم إلى النيابة العامة

القومي للإعاقة يعلن إيقاف السائق المتعدي على سيدة من ذوي الهمم وإحالته للنيابة

الكاتب الصحفي ضياء رشوان

ضياء رشوان: عدد كبير من الإسرائيليين رافض لسياسة نتنياهو في العدوان على غزة

بالصور

طريقة عمل الكبده الإسكندراني بـ ربع كيلو فقط

طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط
طريقة عمل الكبده الاسكندراني بربع كيلو فقط

كنز غذائي.. تعرف على فوائد الزبيب الأسود

..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود
..تعرف على فوائد الزبيب الاسود

قبل شم النسيم.. تعرف على طريقة تلوين البيض

قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض
قبل شم النسيم..تعرف على طريقة تلوين البيض

بعد ظهورها الأخير.. 10 صور جديدة لـ شيريهان

بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان
بعد ظهورها الاخير..10 صور لـشيريهان

فيديو

شام الذهبي

إغلاق مركز تجميل مملوك لابنة المطربة أصالة بالقاهرة

دا فليب

تكريم رئاسي لـ«4 حيطان»| مُبادرة إنسانية تحمي النساء من العنف والتشرّد.. فدا فليب تكشف التفاصيل

أزمات محمد رمضان

تاريخ محمد رمضان لإثارة الجدل من أزمة الطيار لـ بدلة الرقص

عمرو سلامة ومسلسل برستيج

عمرو سلامة يرد على تشبيه بريستيج: الاتهامات دي بقت عادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: أزمة “تيك توك”.. تهديدات للأمن القومي أم صراع جيوسياسي؟

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

المزيد