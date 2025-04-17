رئيس الوزراء: وضعنا تعويضات وصلت لـ 15 مليار جنيه في نزع الملكية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وضعنا تعويضات 15 مليار جنيه، في نزع الملكية، مشيرا إلى أنه أحيانا يحدث تأخير، لإتخاذ مسارات في صرف التعويضات.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الإسبوعي، إن هيئة المساحة المصرية المعنية بصرف التعويضات، مؤكدا أنه لا نقوم بعملية النزع إلا بتحديد قيمة التعويض الذي يتم على أساسه نزع الملكية.

صرف تعويضات المواطنين

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أعمل على زيادة وتيرة العمل بهيئة المساحة لسرعة صرف تعويضات المواطنين الذي تم نزع الملكية منهم.