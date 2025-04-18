أخبار التكنولوجيا|سامسونج تكشف عن Galaxy M56 أنحف هواتف الفئة المتوسطة.. موتورولا تطلق لابتوب بسعر ينافس أجهزة "ماك بوك برو"

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تطبيقات مزيفة تسرق بياناتك وأموالك بطريقة خبيثة.. احذر تنزيلها



مع التزايد المستمر في وتيرة الهجمات الإلكترونية وابتكار المحتالين لأساليب أكثر تطورا، أصبحت بيانات مستخدمي الهواتف الذكية، لا سيما العاملة بنظام "أندرويد"، عرضة لمخاطر كبيرة.



9 أكواد مذهلة على هاتفك «قد لا تعرفها».. مواصفات الجهاز وحالة البطارية



في عالم الهواتف الذكية، هناك العديد من الوظائف الخفية التي لا يعرفها كثير من المستخدمين، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال أكواد سرية يتم إدخالها عبر لوحة الاتصال.



كيف تحول هاتفك القديم إلى كاميرا مراقبة منزلية؟



امتلاكك لـ هاتف جديد لا يعني بالضرورة أن جهازك القديم قد انتهى دوره، فبدلا من تركه في إحدي الادراج يجمع الغبار، يمكنك إعادة توظيفه وتحويله إلى كاميرا مراقبة منزلية دون تكلفة.





آبل تطلق تحديث iOS 18.4.1 لإصلاح ثغرتين في آيفون



أطلقت شركة آبل الأمريكية، سلسلة من التحديثات الأمنية العاجلة لأجهزتها المختلفة، تشمل: آيفون، آيباد، ماك، Apple TV، ونظارة Vision Pro، وذلك بهدف معالجة ثغرتين أمنيتين بالغتي الخطورة، أكدت الشركة أنهما تتعرضان للاستغلال الفعلي في هجمات سيبرانية معقدة تستهدف أفرادا محددين.

استثمار بمليار واتهامات بالاحتكار.. قصة استحواذ فيسبوك على إنستجرام وواتساب تعود للأضواء



في مشهد درامي يعكس تصاعد التوتر بين شركات التكنولوجيا الكبرى والجهات التنظيمية الأمريكية، صعد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مالكة فيسبوك، إلى منصة الشهود يوم الإثنين الماضي، أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن للدفاع عن شركته ضد اتهامات بالاحتكار قد تهدد مستقبل إمبراطوريته الرقمية.





سامسونج تكشف عن Galaxy M56 أنحف هواتف الفئة المتوسطة



تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتفها المرتقب Galaxy S25 Edge لاحقا هذا العام، إلا أن الشركة لم تكتف بهاتف رائد نحيف، بل قدمت أيضا هاتفا متوسط الفئة يتميز بنحافته الملفتة، وهو ينطلق تحت اسم Galaxy M56، الذي وصفته بأنه "أنحف هاتف في فئته لعام 2025".

موتورولا تطلق تابلت Moto Pad 60 Pro بتصميم أنيق ومواصفات متوسطة



كشفت شركة موتورولا Motorola، عن جهازين جديدين هما الجهاز اللوحي Moto Pad 60 Pro والحاسوب المحمول Moto Book 60، يأتي الجهازان بمواصفات متوسطة وأسعار منافسة.







موتورولا تطلق لابتوب بسعر ينافس أجهزة "ماك بوك برو"

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن جهازين جديدين هما الجهاز اللوحي Moto Pad 60 Pro والحاسوب المحمول Moto Book 60، يأتي الجهازان بمواصفات متوسطة وأسعار منافسة.



