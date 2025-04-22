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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كريم فهمي: أنا وياسمين عبد العزيز مصابين بهذا المرض

كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز
كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز
محمد حليم قنديل

حل الفنان كريم فهمي ضيفا في برنامج “كلمة أخيرة” تقديم الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة ON، للكشف عن العديد من التصريحات الحصرية. 

وتحدث الفنان كريم فهمي عن أهم صفات الفنانة ياسمين عبد العزيز وعن  الصداقة الشديدة التي تربطه بها، واصفاً إياهاً  بالكاريزما التي تسير على الأرض، وأنها نسخة استثنائية لن تتكرر.

ياسمين عبد العزيز

وأضاف: "عن اهم صفاتها والتي وصفها  بالجدعة والست بـ 100 راجل، قائلاً : "صاحبه صاحبها هي كل حاجة وعكسها طفلة وشخصيتها قوية، عنيدة جداً بس عندها يتحب، هي شخصية استثنائية ملهاش نسخة".

وتابع قائلاً : "صاحب صاحبها  هي كل حاجة وعكسها طفلة وشخصيتها قوية عنيدة جداً بس عندها يتحب هي شخصية استثنائية ملهاش نسخة أنا بحبها جداً".

وعن أصعب صفاتها قال : طفلة فلازم نعرف أننا بنعامل طفلة في كثير من الأحيان كل شيء وعكسه، وعيوبها هي مميزاتها ومميزاتها هي عيوبها، ولازم أكون حكيم معها طول الوقت لأنها طفلة، لكن طفلة لذيذة وبشخصية قوية في أوقات ما".

كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

وفاجأ كريم فهمي الجمهور بكشفه عن إصابته هو وياسمين عبدالعزيز باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، قائلاً: "أنا وهي عندنا ADHD، وده بيظهر مثلًا إننا ممكن نكون بنتكلم في حاجة مهمة جدًا وفجأة تلاقيها راحت في موضوع تاني خالص.. لازم ترجّعها تاني للموضوع، ياسمين طفلة فعلًا".

وأضاف: “أنا اكتشفت إني عندي ADHD بالصدفة لما بنتي كانت بتعاني من قلة تركيز، رحت أطمن عليها عند دكتورة، فقالتلي: ”على فكرة حضرتك كمان عندك ADHD".

واسترجع ذكرياته خلال الدراسة وقال: "لما الدكتورة فاجئتني بالتشخيص رجعت " فلاش باك “ فاكر وأنا صغير كنت قاعد في الفصل والمدرس بيشرح، بحس كأن ستارة نزلت قدامي.. ماكنتش بركز، زي  جملة ”هو ذكي لو ركز".

وعن تأثير هذا الاضطراب على حياته، قال كريم: "التركيز بيكون قوي جدًا في اللي بنحبه بس.. لو حاجة مش حاببها، خلاص تركيزي بيطير، لكن لما أحب حاجة بعملها بأقصى طاقة".

وكشف الفنان كريم فهمي عن كواليس تجربته الناجحة في مسلسل "وتقابل حبيب"، خاصة فيما يخص تعاونه الثاني مع النجمة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أن قرار تكرار الثنائية معها كان فيه قلق  كبير خشية مقارنة الجمهور بين تجربة الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع "وتقابل حبيب" ، لكنه جاء نتيجة عوامل كثيرة جعلته يطمئن لهذه الخطوة.

وفاجأ الفنان أحمد فهمي شقيقه كريم فهمي أثناء إستضافة الاعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة بمناسبة نجاح شخصية "فارس ابو العزم" في مسلسل “وتقابل حبيب”  في حلقة خاصة بمناسبة "شم النسيم".

وأشاد الفنان أحمد فهمي بدور شقيقه في العمل، قائلاً : “اللي عجبني أنه عمل مختلف عن الاعمال المقدمة في السباق الرمضاني وكانت نوعية مختلفة وتم أداء العمل بنجاح  كبير     وهذا يعود للمخرج والمؤلف الكبير عمرو محمود ياسين”.

 وعن الصفات المشتركة بينهما علق قائلاً : "إحنا الاتنين أهلاوية  ومتطابقين في معظم الصفات والطبائع لكن الفارق أن كريم ممكن يبقى اهدى كتير في بعض المواقف مقارنة بي وكريم رغم أنه الاصغر مني لكنه الاعقل".

وعن أهم الصفات المختلفة بينهما علق : “أنا عصبي أكتر منه  بكتير وهو  لما بيتعصب بتبقى عصبيته فيها بعض التفكير مقارنة بي”.

ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي الذي طرحته مازحة : من فيكما كان حبيب مامته أكتر ليعلق أحمد فهمي قائلاً : "هنختلف في دي لكن كريم طول عمره كان مدلع اكتر ".

ومازحه كريم، قائلاً : "دي شائعات أحمد بيطلعها هو الاقرب لامي ودائماً كلامه محل ثقة كبيرة لها لو قلت أن دي كوباية وأحمد قال دي عربية نقل تبقى هي عربية نقل".

كريم فهمي كلمة أخيرة لميس الحديدي ON ياسمين عبد العزيز

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