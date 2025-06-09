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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استئناف امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية 2025.. اليوم

امتحانات الدبلومات الفنية 2025
امتحانات الدبلومات الفنية 2025
ياسمين بدوي

يستأنف اليوم طلاب الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية.

وبحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر رسميا ، أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.

وانطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، اعتبارًا من  الخميس الموافق 29 مايو 2025.

كما عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المرحلة الأولى من امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية ، بدءاً من يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 حتى اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تبدأ المرحلة الثانية من  امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية ، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2025 

  • إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (780000) طالب وطالبة بكافة النوعيات.
  • عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (338) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1145) مادة.
  • عدد المهمات المهارية الخاصة بالتقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل (4192) مهمة لعدد (113) برنامج، ويتم مشاركة ما يقارب من (6000) مقيم سوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.
  • يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2644) لجنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.
  • يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (187300) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).
  • عدد الاستراحات المخصصة لمعلمي التعليم الفني المنتدبين لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2025 يقارب حوالي (500) استراحة.
  • عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزًا على مستوي الجمهورية، وتتضمن عدد (5540) عضو من الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة.
     
  • عدد الأعضاء المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (41200) عضو.
  • عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.
  • عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.
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