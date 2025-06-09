استئناف امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية 2025.. اليوم

يستأنف اليوم طلاب الدبلومات الفنية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية.

وبحسب ما أكدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر رسميا ، أن تستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية حتى يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025.

وانطلق رسميا ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2025 التحريرية بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025، اعتبارًا من الخميس الموافق 29 مايو 2025.

كما عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المرحلة الأولى من امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية ، بدءاً من يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 حتى اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025 .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تبدأ المرحلة الثانية من امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية والمعملية ، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 13 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2025