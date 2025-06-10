والدي قدمني بهذا اللقب منذ سنوات.. أنغام: أنا مطربة مصرية من حقي أبقى "صوت مصر"

علقت الفنانة أنغام، على الخلاف المثار حول لقب "صوت مصر"، قائله: "تناول الموضوع بطريقة مش مؤدبة بيضايق أكيد".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON،: أنا ست مصرية اسمي أنغام، مطربة مصرية من حقي أبقى صوت مصر، ويتقال عليا صوت مصر ويتقال على أي مصرية صوت مصر".

وأشارت إلى أنه تم إطلاق هذا اللقب عليها منذ سنوات عديدة، بل وارتبط اسمها به بشكل عميق في الذاكرة الفنية، موضحة أنها كانت دائمًا ترى في نفسها "صوت مصر" حتى قبل أن تحققه من خلال مجلات وصحف، إذ تم إطلاق هذا اللقب على غلاف مجلة "٧ أيام".

وتابعت أن والدها عندما قدمها على المسرح في وقت سابق قال حينها: بنحضر لصوت مصر المستقبل، معلقة: حتى في تكريمي في الحفلات كانت بتقدم أنه يجري تكريم صوت مصر".