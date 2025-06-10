بيطري الوادي الجديد: الانتهاء من ذبح 875 رأسا ضمن مشروع صكوك الأضاحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من الإشراف الكامل على ذبح 875 رأسًا من الذبائح بجميع مجازر المحافظة، ومشروع "صكوك الأضاحي"، بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، حيث شملت الذبائح “417 بقرة، و150 عجلًا، و301 رأس أغنام وماعز، 7 جاموس”، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضمان استمرارية العمل بالمجازر وتقديم خدمة الكشف البيطري على الأضاحي بالمجان خلال عيد الأضحى المبارك.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أعلن عن رفع جاهزية جميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية بالمحافظة طوال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على أهمية تكامل جهود جميع الأجهزة المعنية، وفي مقدمتها قطاع الطب البيطري، لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال عملية ذبح الأضاحي، وتفعيل غرف العمليات لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري مع الطوارئ.

من جانبه، أكد الدكتور عصام محمد الكومي، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، عن فتح جميع المجازر ونقاط الذبح طوال أيام العيد مجاناً، بإجمالي (8) مجازر حكومية و(5) نقاط ذبيح تضمنت مجزر بولاق، مجزر المنيرة، مجزر الراشدة، مجزر الجديدة، مجزر القصر، نقطة ذبيح المعصرة، نقطة ذبيح عزب القصر، نقطة ذبيح غرب الموهوب ومجزر باريس ونقطة ذبيح بلاط، نقطة ذبيح تنيدة ، ومجزر الكفاح، مجزر الفرافرة.