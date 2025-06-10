بعد وفاته بـ14 عاما.. عودة حسن الأسمر بدويتو أغلى من عينيا مع نجله هاني

أعلن الفنان هاني الأسمر نجل الفنان حسن الأسمر عن استعداده طرح دويتو مع والده الراحل يحمل اسم "أغلى من عينيا"، علي الرغم من مرور 14 عام وعلي وفاته.

أغنية "أغلى من عينيا" من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخياميي وتوزيع ياسر ماجد ومهندس صوت مصطفى رؤوف وإنتاج محمد العشري .

وكان الراحل حسن الأسمر قد سجلها قبل وفاته، ولم تخرج الي النور، قبل ان يقرر هاني الأسمر ان يعيد توزيعها مرة اخري ويضع صوته بجانبه .

الفنان حسن الأسمر من مواليد 21 أكتوبر من عام 1959، ورحل عن دنيانا في السابع من شهر أغسطس من عام 2011 إثر أزمة قلبية، وقدم خلال مسيرته مئات الأغنيات التي تركت أثرا فى وجدان المستمع المصري والعربي







