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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ترامب يلوّح باعتقال حاكم كاليفورنيا ويصفه بـ"غير كفء".. ونيوسوم: تصرفات ديكتاتور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في مشهد يعكس تصاعد التوترات السياسية في الولايات المتحدة، اندلع جدل واسع بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة إلى اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم. التصريحات أثارت موجة من الاستنكار والانتقادات، ودفعت نيوسوم للرد بشدة، محذرًا من الانزلاق نحو الاستبداد. الموقف تطور إلى مواجهة علنية ومباشرة بين شخصيتين بارزتين في المشهد السياسي الأمريكي.

نيوسوم يرد بقوة.. "خط لا يمكن تجاوزه"
لم يتأخر رد حاكم كاليفورنيا، حيث نشر مقطع فيديو على حسابه في إنستغرام يرد فيه على تصريحات ترامب، قائلاً: "رئيس الولايات المتحدة دعا للتو إلى اعتقال حاكم ولاية.. هذا يوم تمنيت ألا أراه في أمريكا". وأضاف: "لا يهمني إن كنت ديمقراطيًا أو جمهوريًا، هناك خط لا يمكن تجاوزه. إنها خطوة واضحة نحو الديكتاتورية".
كما كتب على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هذه أفعال ديكتاتور، وليست تصرفات رئيس منتخب".

ترامب يهاجم أداء نيوسوم
وفي فعالية بالبيت الأبيض يوم الاثنين، سألت مراسلة شبكة ABC News، كارين ترافرز، ترامب عن الجريمة التي ارتكبها نيوسوم لتستدعي الاعتقال، فأجاب بشكل ساخر: "أعتقد أن جريمته الرئيسية هي أنه ترشح لمنصب حاكم، لأنه لم يحسن التصرف".
وفي تصريحاته، واصل ترامب هجومه على نيوسوم، قائلاً إن الحاكم "غير كفء"، وهو السبب وراء قرار نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا، رغم أن ترامب نفسه صرح عام 2020 بأنه لا يمكن إرسال الحرس إلا بطلب من الحاكم.

تصريحات مثيرة للجدل حول الحرس الوطني
تصريحات ترامب أثارت تساؤلات حول شرعية نشر الحرس الوطني دون تنسيق مع حكومة الولاية. وعندما سئل عن سبب التغيير في موقفه بين عام 2020 واليوم، أجاب: "التغيير الأكبر هو أن لدينا حاكمًا غير كفء".
وأضاف ترامب: "أعتقد أننا نسيطر على الوضع الآن بشكل جيد. كان يسير في الاتجاه الخاطئ، لكنه الآن يسير نحو الاتجاه الصحيح".

جدل يعكس الانقسام السياسي العميق
تبادل الاتهامات بين ترامب ونيوسوم يعكس حجم الاستقطاب السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة في هذه المرحلة. وبينما يرى نيوسوم أن تصريحات ترامب تمثل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الديمقراطية، يتمسك الأخير بموقفه القائم على انتقاد الأداء الحكومي في كاليفورنيا. الجدل لا يُظهر فقط خلافًا سياسيًا، بل يُنذر بتصعيد قد يتجاوز حدود التصريحات نحو مواجهة قانونية أو دستورية في المستقبل القريب.

ترامب الأمريكي الحرس الوطني كاليفورنيا

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