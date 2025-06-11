تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة مخالفات البناء.. فيديو

كشف أحمد أبو المحاسن، مسئول ملف المحليات في جريدة “الدستور”، تفاصيل انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات ومخالفات البناء.

وقال أبو المحاسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الموجة تنقسم إلى 3 مراحل.

وأوضح أن المرحلة الأولى مرحلة جيدة وتعتبرها وزارة التنمية المحلية مرحلة ناجحة، بدأت في 10 مايو 2025 وانتهت في 30 مايو 2025.

وأضاف أن المرحلة انتهت بإزالة 18 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 20 يومًا، ويُعد هذا الأمر طفرة غير مسبوقة في المحليات.

وذكر أن المرحلة الثانية بدأت أمس، الثلاثاء، وأن الموجة الـ 26 جاءت في وقت فاصل، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت 25 موجة حدثت منذ فترات، وبدأ يكون فيه توعية والمواطن يستوعب أن فيه حملات إزالة بتحصل للتعديات على الأراضي الزراعية.