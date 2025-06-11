وفاة طفلة وإصابة 4 من أسرتها في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 أفراد من أسرتها إثر حادث سير بطريق غرب الموهوب – المطار بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام والتحفظ على الطفلة المتوفيه تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخليه لأمن الوادي الجديد بلاغًا من شرطة النجده يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب الموهوب المطار آدي إلي وفاة طفلة وإصابة أسرتها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام والتحفظ على الطفلة المتوفيه تحت تصرف النيابة العامة.



وأسفر الحادث عن مصرع الطفلة جنا سعد محمد 11 عامًا، وإصابة جيهان سيد عبدالدايم 41 عام، كارما محمد فتحي 5 سنوات، سما محمد فتحي 8 عام، محي سيد عبدالدايم 41 عام وتم نقل الجثة والمصابين الي مستشفي الداخله العام لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.