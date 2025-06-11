أزمة السينما في الكتابة.. مصطفى الكيلاني: تامر حسني فنان ذكي لكنه ليس كاتبا

تحدث الناقد الفني مصطفى الكيلاني عن التحديات التي تواجه صناعة السينما المصرية، مشيرًا إلى أن ضعف الكتابة يمثل أحد أبرز الأزمات التي تنعكس على جودة الأعمال المطروحة، خاصة في المواسم الكبرى مثل عيد الأضحى.

وقال الكيلاني خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب عبر برنامج "أنا وهو وهي"على قناة صدى البلد، إن بعض صُنّاع الأفلام باتوا يعتمدون على أنفسهم في جميع مراحل الإنتاج من الكتابة إلى الإخراج، معتبرًا هذا النمط اختزالاً للجهد الإبداعي.

وأضاف: "الكتابة هي الأصعب، والاعتماد على مخرج ضعيف يمكن تعويضه بنص قوي، أما نص ضعيف فلن يُنقذ أي عمل مهما كانت العناصر الأخرى".

وتطرق إلى فيلم "ريستارت"، قائلا: الانتقادات التي وُجهت له تعود في الأساس إلى ضعف السيناريو، رغم تمتع بطله تامر حسني بشعبية كبيرة ومواهب متعددة.

واسترسل: تامر حسني نجم كبير وذكي جدًا، لكنه لا يمتلك رصيد الكاتب من الأفكار والقراءة والقدرة على التجميع، وهي عناصر لا غنى عنها في نجاح أي عمل سينمائي.

وأكد أن نجاح الأفلام لا يرتبط فقط بأسماء النجوم، بل بجودة المحتوى الفني، مشددًا على ضرورة منح الكتابة مكانتها الحقيقية داخل المنظومة السينمائية.