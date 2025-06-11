تأجيل أفلام عيد الأضحى.. ناقد: الامتحانات تؤثر على الموسم السينمائي

شهد موسم عيد الأضحى السينمائي لعام 2025 تراجعًا ملحوظًا في عدد الأفلام المعروضة، وسط تأجيل عدة أعمال كان من المتوقع طرحها خلال الموسم، ما أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الانكماش.

وأضاف الناقد الفني مصطفى الكيلاني خلال حواره ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة صدى البلد، أن تأجيل بعض الأفلام يعود إلى تزامن العيد هذا العام مع امتحانات الجامعات واقتراب اختبارات الثانوية العامة، ما أثر بشكل مباشر على الإقبال الجماهيري.

واسترسل:"اللي هينزل مش هيكمل" في إشارة إلى ضعف العائد المتوقع من شباك التذاكر في ظل هذه الظروف.

وأوضح أن توقيت طرح الأفلام لعب دورًا مؤثرًا، حيث نزل فيلم "المشروع X" مبكرًا مما منحه فرصة أفضل لجذب الجمهور قبل ازدحام الموسم، بينما من المنتظر أن يستفيد فيلم "ريستارت" من عطلة العيد، متوقعًا أن يحقق نتائج إيجابية على مستوى الإيرادات، خصوصًا مع تصدر تامر حسني للمشهد، واصفًا إياه بـ"نجم العيد".