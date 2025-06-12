استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم 12 يونيو 2025

شهدت أسعار اللحوم الحمراء – سواء البلدية أو المستوردة – استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 12 يونيو2025 ٠

أسعار اللحوم البلدية:



اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو



اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو

اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو





اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو





وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو





عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو





الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو





اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة:

اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو

اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو





اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو





ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين٠