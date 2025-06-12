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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

انهاء استعدادات امتحانات الثانوية بالإسكندرية
انهاء استعدادات امتحانات الثانوية بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، أنّ مديرية التربية و التعليم بقيادة الدكتور عربي أبوزيد مدير المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي  2024 / 2025 ، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 من يونيو 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 10 من يوليو المقبل .

ووجّه محافظ الإسكندرية تعليم الإسكندرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب، مُشددًا على ضرورة تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية  بكل لجنة  والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة  وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب قد تؤثر عليه أو على المحيطين به يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب ، وكذلك نشر ملصقات بالتعليمات والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان ، وتجهيز استراحات مناسبة تليق بالقائمين على الامتحانات ، وتزويدها بمبردات المياة والفُرُش المناسبة وثلاجات ومراوح وجهاز تليفزيون بكل استراحة ، وأصدر المحافظ  تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب.

وقد كلّف الفريق أحمد خالد جميع الجهات التنفيذية  بتكثيف الاستعدادات لتهئية المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مُشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات اللازمة، مُوجهًـا رؤساء الأحياء و شركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، و التحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح .

ومن جانبه أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين ، وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية .

الاسكندرية الثانوية العامة عربي ابوزيد أحمد خالد العام الحالي

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