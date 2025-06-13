منها هجير.. تفاصيل عرض ثلاثة أفلام عربية في بمهرجان الداخلة السينمائي

يشهد الفيلم السعودي هجير للمخرجة سارة طلب عرضه العالمي الأول بالمسابقة الرسمية لمهرجان الداخلة السينمائي في دورته الثالثة عشر (14 - 20 يونيو).

كما تضم المسابقة فيلمي أثر الأشباح للمخرج جوناثان ميليت و سامية للمخرجة ياسمين شمديريلي.



فيلم هجير من إخراج سارة طلب وتأليف أمل دياب وأمل الحجار التي قامت أيضًا بإنتاج الفيلم لشركة شادو برودكشنز. الفيلم من بطولة عبد العزيز فيصل، خالد يسلم، ريم الحبيب، وخالد الحربي، ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومونتاج سامح صلاح، وموسيقى عبد الله عبود النجار.



تدور أحداث قصته في قلب جدة في الستينات، حين يُصاب الشاب الموسيقي هجير، الذي يأتي من عائلة من الموسيقيين، بمرض يجعله أصمًا ليُواجِهُ الكثير من التحديات الاجتماعية والنفسية ليؤلف سيمفونية معبرة عن معاناته منذ الطفولة.



فيلم أثر الأشباح فيلم مطاردة مستوحى من أحداث حقيقية، تدور أحداثه حول حميد المنضم إلى منظمة سرية تلاحق مسؤولين بالنظام السوري لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

تأخذه مهمته إلى فرنسا، حيث يتبع أثر جلاده الذي لم ير وجهه من قبل وعليه مواجهته، شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي، وهو إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج وإنتاج بولين سيجلاند وليونيل ماسول.



أما فيلم سامية من إخراج وتأليف ياسمين شمديريلي ويستند الفيلم إلى القصة الحقيقية لسامية يوسف عمر، العنيدة والعازمة، تتبع سامية رياضية صومالية شابة تتحرك بجرأة نحو مستقبلها لتصبح عداءة أولمبية ورمزًا للنضال من أجل الحرية وحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، الفيلم إنتاج ألماني إيطالي مشترك من بطولة واريس ديري، فتحية عبسي، إلهام محمد عثمان، وفتح الهادي، وريان روبل.

شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان تريبيكا السينمائي بالولايات المتحدة الأميركية، حيث نافس ضمن المسابقة الروائية الدولية وحصل على تنويه خاص، ثم خاض جولة في عدة مهرجانات سينمائية منها مهرجان ميونخ السينمائي الدولي بألمانيا حيث فاز بجائزة الجمهور، ومهرجان سيلك رود السينمائي الدولي حيث فاز بجائزة أفضل مخرج، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.