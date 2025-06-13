بدون سكر وبيض.. طريقة عمل كيك التمر الصحية

قدمت الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل كيكة التمر الصحية في المنزل بمذاق لا يقاوم.



تتميز كيكة التمر الصحية بأنها خالية من السكر الذي يساعد على زيادة الوزن وهو ما يميزها عن غيرها من الحلويات الأخرى.

مقادير كيكة التمر الصحية



2 كوب دقيق “شوفان”

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● 1 ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● ¾ كوب زيت

● 1 كوب حليب مخلوط مع 2 كوب تمر مقطع

● ½ كوب زبادي

● ½ كوب عين جمل مجروش

● 1 كوب تمر مقطع

طريقة تحضير كيكة التمر الصحية

في الخلاط يخلط اللبن بالتمر

ثم يخلط مع الزبادي والزيت

يضاف الدقيق والبيكينج باودر والبيكينج صودا وعين الجمل والتمر ويخلط الجميع جيدا

يوضع الخليط في صينية كيك وتدخل الفرن على 180 لمدة 35 دقيقة أو حتى تمام الطهي.

وتقدم…