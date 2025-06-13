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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعليم الاسكندرية تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.. وتعقيم جميع مقار اللجان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

58911 طالبا عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 

وأوضح أبوزيد أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ ( 58911 ) طالبًـا منهم ( 15699) طالبًا للشعبة الأدبية ، و ( 28312 ) طالبًا لشعبة العلوم، و (12271) طالبًا لشعبة الرياضيات و( 2629 ) طالبًا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام ( 149 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع ، كما تم تجهيز ( 33 ) استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها ( 27 ) استراحة لسير الامتحان و( 6 ) استراحات للتقدير، وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم.

تعقيم جميع مقار اللجان

وأشار إلى أنه حرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والشئون القانونية والتطوير التكنولوجي .

وشدَّد  على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية .

وتم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

كما نصت الكتب الدورية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات على التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام السادة مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

الاسكندرية الثانوية العامة تعليم الاسكندرية عربي ابوزيد الهواتف المحمولة

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