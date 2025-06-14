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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يتفقد سيارات القوافل الخدمية بالبحيرة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته التي يقوم بها اليوم، السبت، في محافظة البحيرة، بتفقد قافلة خدمية تضم عددًا من السيارات المتنقلة التي تقدم خدمات مختلفة للمواطنين بقرية زاوية صقر التابعة لمركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

واستمع مدبولي لشرح من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حيث أكدت أن هذه القافلة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، خاصةً في القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضحت "عازر" أن المحافظة أطلقت هذه القافلة الطبية المجانية الشاملة بالتنسيق مع مديرية الصحة، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 13 و14 يونيو 2025، ضمن خدمات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت محافظ البحيرة إن هذه القافلة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة في كل ربوع الجمهورية، لا سيما بالمناطق الريفية، وفي إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة حياته الصحية والمعيشية.

وخلال تفقد رئيس الوزراء للقافلة الطبية، استمع إلى شرحٍ من الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، الذي أوضح أن القافلة تضم نخبةً من الأطباء والاستشاريين لتقديم خدمات مجانية في مختلف التخصصات الطبية، من خلال عدد كبير من السيارات المتنقلة، من بينها: الباطنة ، الأطفال، الجراحة العامة، النساء والتوليد، الرمد، الأسنان، العظام، الأنف والأذن، وتنظيم الأسرة.

وتابع "وجيه" أن القافلة تضم معامل مُتكاملة لإجراء تحاليل الدم والطفيليات، ووحدات للأشعة العادية وأشعة السونار، كما تقدم القافلة خدمات مبادرة "افحص واطمن" للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وصرف العلاج مجاناً من خلال صيدلية مرافقة.

وأوضح أن القافلة تشمل أيضاً لجنة طبية لإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة، والإحالة للفحوصات والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى عيادة صحة المرأة التي تضم وحدة ماموجرام متنقلة للكشف المبكر عن الأورام ، بجانب خدمات التثقيف الصحي، وتقديم جميع مبادرات الرعاية الصحية الرئاسية مثل مبادرة "100 مليون صحة".

كما تفقد رئيس الوزراء سيارة متنقلة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي سيارة بمثابة مركز متنقل لخدمات عملاء الشركة، حيث تمت الإشارة إلى أن السيارة المتنقلة تقدم خدمات الاشتراك من أجل توصيل المياه وتحصيل الفواتير، كما أنها تقدم خدمات توعوية للمواطنين لترشيد استهلاك المياه، حيث يتم توزيع مواد توعوية خاصة لهذا الغرض على المواطنين، إلى جانب قيام موظفين بها بتلقي الشكاوى من المواطنين وحلها، وكذا التعريف بالخدمات المتعددة للشركة وآليات وطرق التواصل مع الشركة.

مجلس الوزراء البحيرة رئيس مجلس الوزراء

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