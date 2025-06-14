مدبولي يتفقد وحدة تدريب متنقلة برنامج مهنتك مستقبلك بالبحيرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحدة تدريب متنقلة تابعة لوزارة القوى العاملة تضم مشغل خياطة متكامل لخدمة المرأة المعيلة.

وقالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن وحدة التدريب المتنقلة تأتي ضمن برنامج "مهنتك مستقبلك" التي تعد جزءًا من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحة أن السيارة المتنقلة التي تضم مشغلًا للخياطة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحقيق التنمية المتكاملة وتعزيز العدالة الإجتماعية من خلال تمكين المواطنين إقتصادياً وتنمية قدراتهم الإنتاجية.

وأوضحت "عازر" أن برنامج "مهنتك مستقبلك" يُعد أحد البرامج الرائدة التي تتبناها الدولة بهدف دمج فئات المجتمع في منظومة التنمية، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية.

وتابعت: يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، مستهدفاً تدريب السيدات والفتيات من أبناء القرية والمناطق المجاورة على مهنة الخياطة والتفصيل، من خلال سيارة تدريب متنقلة مجهزة بالكامل، بالتنسيق بين مديرية القوى العاملة بالبحيرة ومؤسسة "حياة كريمة"، وبمشاركة عدد من الشركاء في التنمية المجتمعية.

وأشارت إلى أن التدريب يستهدف الارتقاء بمهارات السيدات وتمكينهن إقتصادياً من خلال مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تضمن دخلاً مستداماً، وأن البرنامج يُعد خطوة فعالة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، وتمكين المرأة في القرى المستهدفة، مشيرةً إلى أن المتدربات سيحصلن على شهادات معتمدة من وزارة القوى العاملة تؤهلهن للاندماج المباشر في سوق العمل ،كما سيتم توفير فرص تدريب إضافية داخل مشغل "البحراوية" بالقرية، والمجهز لدعم المشروعات النسائية.