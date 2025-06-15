لن تتخيل.. أضرار غير متوقعة للجفاف على الصحة

الجفاف هو نقص كمية كافية من الماء في الجسم، أفضل طريقة للتغلب عليه هي شرب الماء قبل الشعور بالعطش، إذا كنت تشعر بالعطش، فأنت تعاني بالفعل من جفاف خفيف، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض الجفاف مثل الصداع والتعب والدوار وغيرها.

يمكن أن يُسهم الجفاف في الإصابة بأمراض خطيرة مثل ضربة الشمس

ما هي مضاعفات الجفاف؟

إذا ظهرت عليك أو على طفلك أعراض جفاف شديد، فاطلب الرعاية الطبية فورًا. قد يؤدي الجفاف الشديد إلى مضاعفات خطيرة، منها:

اختلال توازن الإلكتروليتات.

الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس .

مشاكل الكلى بما في ذلك حصوات الكلى وفشل الكلى.

الصدمة والغيبوبة وحتى الموت

كم من الوقت يستمر الجفاف؟

إذا عالجتَ سبب الجفاف وحصلتَ على الكمية المناسبة من السوائل، فمن المفترض أن يزول الجفاف الخفيف إلى المتوسط في أقل من يوم.

أما في حالات الجفاف الشديد، فينبغي عليكَ طلب العلاج في المستشفى، مع العلاج المناسب، من المفترض أن يزول الجفاف في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.

Cleveland clinic