عبد المنعم سعيد يحلل تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، على التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الساعات الماضية .

وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" لا يزال من المبكر الحكم على نتائج الحرب بين إيران وإسرائيل، خاصة أنه لم يمر أكثر من 48 ساعة منذ بدئها، خاصة أنها حرب بين دولتين وليست حربًا بين إسرائيل ومجموعة من الميليشيات، فضلاً عن أن إيران دولة تاريخية من دول المنطقة ولها مشروعها أو طموحها الخاص الذي قد نرفضه جنبا إلى جنب مع مشروع إسرائيل".



وأضاف:" نحن أمام موقف صعب بعض الشيء، والذي بدأ هذه الحرب هي إسرائيل، والادعاء الإسرائيلي تجاه طهران حول سلاح إيران النووي هو ادعاء زائف، خاصة أن تل أبيب هي دولة نووية، حتى القوى الغربية المختلفة سواء بريطانيا أو الولايات المتحدة أو أي من القوى الغربية التي تقوم بعملية اصطفاف غربي للوقوف بجانب إسرائيل التي ترفض الإقرار بأن تل أبيب هي من بدأت الحرب."

ووصف السعيد عملية المفاوضات الإيرانية الأمريكية بأنها كانت أمرًا خداعيًا، وهو تفاوض خداعي للإيرانيين حتى يتم تصفية الواقع النووي على الأرض عبر إسرائيل وليس عبر المفاوضات.

مشددًا أن المنطقة أمام عملية حرجة حيث بالتزامن مع تلك الحرب هناك حرب لا تزال مستمرة ومستعرة تدور رحاها في قطاع غزة، قائلاً:"الحرب الحالية لأول مرة، رغم الأخطاء الفاضحة التي ارتكبتها إيران من الناحية الدفاعية والاختراق المخابراتي، لكن في نفس الوقت عندما وجهت إيران ضربة لإسرائيل شهدت تل أبيب أول وجع يحدث لها منذ فترة طويلة."



واصل:"إسرائيل هُدِّدت في هذه الضربات، وهناك مناطق في تل أبيب أصبحت مشابهة لكيف يكون التدمير في مدن، وكذلك الحال يف طهران وبالتالي نحتاج لدرجة من التوازن، حيث نجد عملية اصطفاف كبيرة المقصود بها تصفية النظام الإيراني."



وكشف أن الهدف الإسرائيلي هو تصفية كل الأعداء بالتتابع، قائلاً:"أنا من الذين يخشون أن تشتبك إسرائيل بعد ذلك مع أطراف أخرى في المنطقة نتيجة أنها مصممة في السير في الطريق الخاص بها عبر تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير، وفي ذات الوقت القضاء على الميليشيات، وقد نجحت في إحداث جرح كبير في حزب الله وحماس."



وعن الأطراف الأخرى التي يمكن أن تشتبك معها بعد إيران، سألت الحديدي:"هذه جملة خطيرة، هل تقصد مصر؟"ليرد:"مصر من القوى التي حاول الإعلام الإسرائيلي في فترة من الفترات أن يتدخل عبر المشاركة بالحديث عن التسليح المصري. أي مصري يخشى على بلده عندما يتذكر سيناريوهات الأسوأ، وهم يريدون تهجير الفلسطينيين في غزة."



وشدد السعيد أن الوضع في المنطقة حرج جدًا، قائلاً:"الوضع حرج و يحتاج لدرجة من الاستقامة، وهو ما تقوم به مصر عبر مواقفها المبنية على احترام القانون الدولي، ومن بدأ هذه الحرب هي إسرائيل في وقت تجرى عملية تفاوضية يقول عنها ترامب أنها بناءه وأنها تقترب من حل ثم نتفاجأ بالحرب ."