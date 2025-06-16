نشرة المرأة والمنوعات | أضرار غير متوقعة لتناول شوكولاتة دبي.. شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها:

نشرة المرأة والمنوعات

غير مكلف .. ماسك الشاي يعالج مشاكل البشرة في الصيف

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

بسبب مادة التحلية.. دراسة| مشروبات الطاقة ترفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

شم الطعام قبل تناوله قد يكون سرّك لخسارة الوزن.. دراسة تكشف

عادات يومية غير متوقعة قد تقودك للإصابة بالسرطان .. احذرها

طبيب يحذر: الاستحمام بماء ساخن يهدد حياتك