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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية: على الشعب المصري الاصطفاف خلف القيادة السياسية

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
عبد الرحمن سرحان

دعا الدكتور محب الدين مصطفى، القيادي بحزب الجبهة الوطنية في محافظة الإسكندرية، الشعب المصري إلى الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية والجيش المصري في مواجهة موجات الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من وحدة الصف وزعزعة الاستقرار الوطني، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية والدولية التي تحيط بمصر والمنطقة.


وقال مصطفى في تصريحات صحفية اليوم: "تمر مصر بمرحلة دقيقة تتطلب منّا جميعًا التكاتف والوعي بخطورة ما يُحاك ضد الوطن من محاولات لبث الفتنة والتشكيك في مؤسسات الدولة. الشائعات التي تُطلق بين الحين والآخر تستهدف إضعاف الروح الوطنية وإحداث شرخ في الثقة بين الشعب وقيادته، وهو ما لن نسمح بحدوثه."


وأضاف: "نحن في الجبهة الديمقراطية نؤكد على أن أمن واستقرار مصر هو مسؤولية كل مصري، والجيش المصري هو خط الدفاع الأول عن الوطن، وسيظل مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء هذا الشعب. ومن هنا، فإن أي مساس به أو تشكيك في نواياه هو مساس بكرامة الأمة كلها."

وفي السياق ذاته، ثمّن محب الدين مصطفى الموقف الثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "الرئيس السيسي أكد في كل مناسبة أن دعم مصر للشعب الفلسطيني غير مشروط، ويستند إلى مبادئ راسخة من التضامن العربي والإنساني."

وأوضح أن تحركات مصر الأخيرة بقيادة الرئيس في ملف غزة، وإصرارها على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات، تمثل امتدادًا للدور التاريخي المصري في نصرة القضية الفلسطينية، مضيفًا: "الرئيس السيسي أثبت مرة أخرى أن مصر لا تتخلى عن مسؤولياتها، وأن أمن فلسطين من أمن مصر.

واختتم مصطفى تصريحاته بالقول: "نحتاج في هذا التوقيت أن نرتقي بوعينا، ونقف جميعًا خلف القيادة السياسية، فالمعركة الآن ليست فقط على الحدود، بل أيضًا على الوعي الوطني".

الجبهة الوطنية محب الدين مصطفى محافظة الإسكندرية الشعب المصري

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