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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محلل رياضي: استراتيجية ريبيرو كانت ناجحة قبل تدخل القرارات الفردية

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات المحلل الرياضي عمر عبدالله علي استراتيجية ريبيرو مدرب الأهلي بمباراة الأهلي وإنتر ميامي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال عمر عبدالله: "استراتيجية ريبيرو كانت ناجحة لحد ما بدأت القرارات الفردية تتدخل.. بما فيها قراراته هو كمان، وكان ناجح في عزل انتر ميامي في الشوط الأول".

وتصدر النادي الأهلي ، ترتيب المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد نهاية الجولة الأولى، بحسب ما يظهر في موقع فيفا الرسمي، رغم أنه يتساوى مع الفرق الثلاثة الأخرى في عدد النقاط والأهداف.


وكشف الإعلامي أحمد عبد الباسط ، أن تصدر النادي الأهلي للترتيب جاء نظرا للعب النظيف ، حيث حصل الأهلي على إنذار واحد وهو أقل عدد إنذارات بالنسبة للفرق الأخرى.

وتصدر الأهلي ، مجموعته في كأس العالم للأندية والتي جاءت كالأتي:

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي:
1- الأهلي، نقطة.

2- بورتو، نقطة.

3- بالميراس، نقطة.

4- إنتر ميامي، نقطة.


ويواجه الأهلي خصمه بالميراس مساء الخميس المقبل، قبل المباراة التي ستجمع بين بورتو وإنتر ميامي في اليوم نفسه، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتُقام النسخة الحالية من كأس العالم للأندية لأول مرة بنظام موسّع، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، على نفس نظام كأس العالم للمنتخبات.

الاهلي الزمالك انترميامي

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