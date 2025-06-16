جبالي: المالية والتخطيط سيحضران جلسة البرلمان غدا

داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النواب بسبب إصرارهم على الحديث خلال الجلسة البرلمانية، اليوم، المخصصة لمناقشة التقرير البرلماني الخاص بالموازنة العامة للدولة2025_2026.

وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء: وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية سيتحدثان في جلسة المجلس غدا الثلاثاء ويعقبان على ملاحظات النواب، ومنها الحديث عن استيفاء النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه للأعضاء قائلا : أذكر بما جاء في التقرير عن تحقق النسب الدستورية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وأرجو عدم تكرار ذلك وسنستمع للوزراء غدا وتعقيبات تفصيلية.



وعاود قائلا :اللى حابب يتكلم يتفضل يحضر الجلسة البرلمانية ،غدا،وسيحصل على دوره الكلمة ،أحنا لسه هنكمل بكره .