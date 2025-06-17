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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بطارية خارقة وشحن فائق السرعة .. مواصفات هاتف Redmi K80 Ultra

مواصفات هاتف ريدمي K80 ألترا
مواصفات هاتف ريدمي K80 ألترا
لمياء الياسين

تواصل ريدمي ترقب هاتفها الرائد القادم، K80 Ultra و كشفت عن تفاصيل إضافية تتعلق بالبطارية والشحن والصوت واللمس.

وفقًا لأحدث إعلان تشويقي نُشر على ويبو، يتميز هاتف Redmi K80 Ultra ببطارية ضخمة بسعة 7410 مللي أمبير/ساعة. وتزعم شاومي أن الجهاز يوفر ما يصل إلى 2.26 يوم من الاستخدام بشحنة واحدة،

مواصفات هاتف ريدمي K80 ألترا

قدمت Redmi أيضًا نظام Bypass Charging Plus الجديد، الذي يوجه الطاقة بشكل منفصل إلى اللوحة الأم والبطارية. يساعد هذا التصميم على تقليل الحرارة الناتجة، خاصةً أثناء اللعب. كما أصبح هاتف K80 Ultra أول جهاز Redmi يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.

يتضمن الجهاز محرك لمس CyberEngine مُحسّنًا مع ردود فعل واسعة النطاق وحوالي 100 نمط اهتزاز مُخصص. تزعم شاومي أن هذا النظام اللمسي هو الأقوى والأكثر تطورًا في أي هاتف أندرويد. 

ميزات هاتف ريدمي K80 ألترا

فيما يتعلق بالصوت، يتميز هاتف K80 Ultra بما تُطلق عليه شاومي "مكبرات صوت مزدوجة  وتستعد شاومي أيضًا لإطلاق جهاز Redmi K Pad إلى جانب جهاز K80 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين . يتميز الجهاز اللوحي بشاشة LCD مقاس 8.8 بوصة بدقة 3K ومعدل تحديث 165 هرتز. يعمل بمعالج Dimensity 9400+ ويدعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 16 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 15. كما يتضمن الجهاز شحنًا سريعًا بقوة 67 واط وتصميمًا بسيطًا بكاميرا خلفية واحدة وفلاش LED. يُتوقع أن ينافس iPad Mini 7، وRed Magic Gaming Tablet 3 Pro، وLenovo Legion Y700 (الجيل الرابع).

هاتف Redmi K80 Ultra هاتف K80 Ultra ذاكرة وصول عشوائي كاميرا خلفية الشحن السريع

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